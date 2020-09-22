Убийце основателя "Ляписа Трубецкого" вынесли приговор: родственники недовольны

Суд в Минске, Беларусь, вынес приговор по делу о смерти одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" гитариста Руслана Владыко. Сергея Шукана, который избил музыканта еще в 2019 году, приговорили к 5 годам тюремного заключения.

Его признали виновным в смерти по неосторожности. Обвиненный также должен выплатить моральную компенсацию сестре и матери Руслана – 10 000 (109 тысяч гривен) и 30 000 белорусских рублей (327 тысяч гривен) соответственно. Об этом сообщает Еврорадио.

Мать музыканта заявила, что недовольна приговором, поскольку она рассчитывала на то, что убийце его сына дадут 10 лет. При этом прокурор просил назначить 11 лет лишения свободы. Родственники Руслана также считают, что Шукан действовал не один, и у него были сообщники.

Сергей Шукан (фото: euroradio.fm)

Напомним, инцидент произошел вечером 6 июля 2019 года. Руслана Владыко обнаружили сильно избитым возле бара, он был без сознания. Музыканта госпитализировали и сделали несколько операций.

Но спасти 45-летнего музыканта не удалось. Черепно-мозговая травма была очень тяжелой, и после шестимесячной комы он скончался 19 января 2020 года.

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