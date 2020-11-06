Убийца ребенка живет рядом: в Харькове уже 9 лет не могут наказать виновника трагедии

В Харькове девять лет назад погибла 14-летняя Аня Пасека, но виновник аварии продолжает гулять на свободе. Более того водитель "Москвича" живет неподалеку от семьи девочки.

Мужчину, под колесами которого погиб ребенок, не лишили прав, он не отбывал срок, и не возместил ни копейки ущерба семье, пишет Obozrevatel.

Трагедия случилась в день рождения девочки - 28 апреля 2011-го. В этот день Ане исполнилось 14 лет. А 49-летний водитель Сергей Щ. ни дня ни провел в СИЗО. Более того, он работает частным таксистом.

"Я была дома с младшей маленькой дочерью. В восемь вечера старшая, Анюта, всегда уже дома. Было пол восьмого и я набрала его, спросила: "Ты где?" Она тогда ответила, что гуляет с племянницей на стадионе. Он тут у нас недалеко, там все дети обычно гуляют. Я позвала ее домой. "Хорошо", - ответила дочь. А чуть позже позвонили соседи и сказали, что Аню сбила машина", - рассказывает Наталья Токарева, мама Ани.

Позже выяснилось, что водитель "Москвича" ехал со скоростью больше 100 км/час. Таксист очень торопился забрать пассажиров с вокзала. Девочку после ДТП он почему-то перенес - сказал, что хочет освободить проезжую часть.

Девочка пролежала в больнице три дня, но на операцию из-за отека мозга врачи не решились.

По иронии судьбы водитель-убийца живет рядом семьей.

"Почти ежедневно видим его, ходим одними дорогами. Очень больно, когда ты видишь, как подъезжает и улыбается тебе в глаза этот человек. Мы его лицо узнаем из десятков в потоке автомобилей. Хоть он и меняет машины, все равно сразу узнаем его", - говорит мама девочки.

Аня Пасека

Однажды Сергей пришел к школе, где учится младшая сестренка Ани. Однажды он припугнул маму девочки, что, мол, смотри, у тебя есть младшая дочь.

Еще в 2011 году дело о смертельном ДТП было передано в суд. Водитель пришел только на первое заседание, не явился даже на оглашение приговора. В результате он попал под амнистию, потому что у него есть малолетние дети.

Но родители не отступают, хотя и слышат постоянные отказы.

Аня Пасека с мамой

"Прихожу в полицию, а мне говорят: "Ваше дело закрыто". "Как закрыто?!" Мне опять: "Да вы успокойтесь, хватит уже". Нет, я не успокоюсь, не дождутся, я продолжаю бороться. Этот человек мог избежать столкновения, там было куда свернуть. Он мог разбить машину, но спасти мою дочь! Он этого не сделал. Его вина доказана, а вот наказание девять лет нет. Хоть какое-то наказание этот человек должен понести", - уверена Наталья.

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