Убийца 7-летней Маши Борисовой повесился в камере СИЗО: оставил записку

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое 62-летний Николай совершил самоубийство в следственном изоляторе Херсона. Мужчина, которого удерживали в "боксе" СИЗО только с одним соседом, повесился.
Об этом 23 апреля передает издание "Новый день".
Информацию о суициде арестанта подтверждают также другие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка нашли в петле сегодня.
Предварительно известно, что Николай дождался, пока сокамерник уснет, порвал постельное белье, смастерил из него веревку. Затем привязал ее к оконной решетки, и полез в петлю.
Мужчину без признаков жизни в петле под окном заметил сосед, когда проснулся - он позвал инспектора, но Николай уже был мертв.
Также стало известно, что подозреваемый в зверском убийстве девочки оставил предсмертную записку. Ее забрала следственно-оперативная группа из Херсонского отдела Национальной полиции, сотрудники которого осматривали камеру.
Содержание документа пока не разглашается. По неофициальной информации, в записке мужчина просил прощения у своей дочери, и настаивал на своей невиновности.
Отметим, что мужчина, уже ранее имевший судимости, после гибели 7-летней Борисовой перед своим задержанием в селе Счастливое уже пытался совершить самоубийство. Так, мужчина перерезал вены на руках, но его спасли полицейские и медики.
В личном деле арестованного в СИЗО Херсона фигурировала пометка, что Николай имеет склонность к суициду.
Утверждается, что в камере он до последнего момента вел себя спокойно: не нарушал режим, не отказывался от еды, с 58-летним сокамерником не конфликтовал.
Напомним, что 7-летняя Маша Борисова исчезла в селе Счастливое Херсонской области вечером 7 марта. 11 марта тело девочки нашли в пластиковом пакете в заброшенном сарае, хотя это место неоднократно было осмотрено поисковиками ранее. Вероятно, что убийца где-то прятал тело, а затем подбросил его туда, в надежде, что операция по розыску Маши свернулась и на это место они не вернутся.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Маши Борисовой во всем сознался. Кроме того, причастность к преступлению также подтвердила ДНК-экспертиза.