Убийство украинцев в Польше: выяснились неожиданные детали трагедии

В Польше произошло двойное убийство двух граждан Украины. Их тела с резаными и колотыми ранами были обнаружены в воскресенье, 8 декабря, на территории частного питомника, где они работали по контракту. По подозрению в совершении преступления был арестован еще один украинец, который вместе с погибшими работал и проживал.

Как сообщают польские издания со ссылкой на пресс-секретаря Люблинской районной прокуратуры, 36-летний гражданин Украины признался в совершении преступления и назвал причины, по которым набросился на своих соотечественников с ножом.

Результаты экспертизы показали, что один из потерпевших получил не менее 18 ударов ножом в область груди и брюшной полости, второму было нанесено пять ударов – в шею и грудь. Сергей С., признался, что между ним и коллегами по работе возник конфликт на почве денег. После содеянного подозреваемый украл у одного из мужчин 200 долларов, а у второго – неопределенную сумму денег.

Ранее Сергей С. уже имел проблемы с законом – его обвинили в двух кражах. Накануне преступления он обокрал своих коллег на сумму в 1500 злотых и 900 злотых (почти 9 тысяч гривен и 5,5 тысяч гривен).

Таким образом гражданин Украины будет осужден сразу по нескольким статьям, убийство было квалифицировано как содеянное с особой жестокостью. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.