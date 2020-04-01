Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: близкие рассказали про погибшего (фото)

В Португалии убили украинца (коллаж РБК-Украина)

40-летний украинец ехал на заработки в Бельгию, но был убит в Португалии сотрудниками миграционной службы

В Португалии убили украинца в аэропорту Лиссабона - инспекторы миграционной службы жестоко избили 40-летнего мужчину в комнате медицинской помощи, а затем пытались скрыть преступление и объявили, что смерь наступила не в результате побоев, а от приступа эпилепсии.

Троих подозреваемых офицеров в возрасте 42, 43 и 47 лет уже задержали - в случае доказания вины им грозит до 25 лет тюрьмы. Решением суда их поместили под домашний арест, без контактов. Также инцидент привел к отставке директора иммиграционной службы в Лиссабоне.

Трагедия произошла ночью 12 марта, но только недавно - после проведения вскрытия и выявления причины гибели - вызвало большой резонанс в Португалии.

Местные СМИ выяснили имя убитого украинца и связались с его родственниками и друзьями. У Игоря Гоменюка остались отец (мать умерла несколько недель назад), сестра, жена и двое детей: 14-летняя дочка и 8-летний сын. Мужчина попал в Португалию мимоходом, а работал на стройке в Бельгии. Об этом передает газета Publico.

Игорь играл в футбол и был фанатом львовских "Карпат", был "патриотом, поддерживал Украину против российской агрессии", но ни в какую партию не входил.

Как заявил адвокат Хосе Гаспар, который будет представлять семью погибшего, сейчас супруга Гоменюка Оксана - учитель младших классов - хочет, чтобы тело ее мужа добралось до Украины. Так, связи с пандемией коронавируса прямые рейсы были отменены, и посольство ожидает возобновления специального полета. А также она просит государственной компенсации от Португалии.

Игорь Гоменюк с женой и дочерью (Фото с Facebook-страницы Оксаны Гоменюк)

Друг Игоря рассказал журналистам на телефонной конференции с переводом президента Ассоциации украинцев в Португалии Павла Садохи, что знал погибшего 16 лет, и живет в том же городе, в Новояворовске, в 45 минутах от Львова. Мужчина говорит, что Гоменюк должен был приехать в Бельгию на работу на стройку на полгода - его специальностью был фасад зданий.

Также он отрицает, что у Игоря были проблемы с эпилепсией, он знает только о проблемах с сердцем.

Консул украинского посольства Володумир Камарчук говорит, что инспекторы иммиграционной службы сообщили 11 марта о запрете Гоменюку по въезде по причине отсутствия документов, подтверждающих его приезд в качестве туриста.

По словам консула, SEF хотели отправить его обратно в Турцию - рейс был из Стамбула - на следующий день. Но все изменилось: "12 марта в 23:45 я получил короткое электронное письмо, в котором говорилось, что этот гражданин умер. Мы позвонили инспектору, который сказал нам, что у него был эпилептический припадок и что он умер до прибытия INEM. Не было никаких доказательств того, что что-то было не так".

В посольстве сделали обычную процедуру, позвонив в украинскую полицию, чтобы найти семью. Родные заявили, что у него никогда не было приступов эпилепсии, а после просмотра репортажа на телевидении украинское посольство осознало, что в иммиграционной службе "опускают правду".

Напомним, ранее стали известны новые подробности убийства известного волонтера и бойца АТО в Житомире.