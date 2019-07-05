Убийство сотрудницы Рады под Киевом: новые детали жуткого преступления

Убийство 66-летней Антонины Шпир, которую нашли мертвой в кукурузном поле, стало обрастать новыми деталями. Основная версия гибели гардеробщицы Верховной Рады - умышленное убийство. Об этом сообщает КП.

На шее женщины остались следы от удушья. Кроме того, видна полоса от предмета, которым ее могли душить. На поле, где нашли пенсионерку, полиция обнаружила следы волочения.

Антонина пропала 29 июня, когда возвращалась домой с дачи. Есть также информация о том, что женщина вышла из маршрутки Фастов-Юровка и пошла через кукурузное поле в село Деминовка. Ее тело обнаружили 3 июня. При этом ее вещей рядом не было.

Антонина Шпир (фото: facebook.com)

По данным издания Страна, Антонину нашли с кляпом во рту. Местные жители предполагают, что она могла быть подвержена изнасилованию.

Для установления окончательных причин смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Правоохранители не подтвердили, что женщина работала гардеробщицей в Верховной Раде, но по словам журналистов, она действительно работала в Парламенте.

Убийство гардеробщицы Рады под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Журналист "КП" в Украине" Елена Галаджий заявила, что Антонина работала в гардеробе с 1-го входа и была очень позитивным человеком с аккуратной прической.

Также говорят, что женщина устроила на место гардеробщицы в Раду свою племянницу, чтобы она могла подработать, когда заканчивала институт.

Напомним, что что 35-летний учитель географии из Киевской области совершил самоубийство из-за подозрений в педофилии.

Ранее сообщалось о том, что появились детали конфликта селян с семьей Тарасова, который убил 11-летнюю Дарью Лукьяненко.