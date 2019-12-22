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Убийство Шеремета: всплыли неожиданные подробности о преступлении

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 13:59
Убийство Шеремета: всплыли неожиданные подробности о преступлении
Убийство Шеремета (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

Журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос

В деле об убийстве Шеремета появились новые подробности. Так журналиста и телеведущего канала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что Павловскому позвонили из Главного следственного управления, чтобы передать повестку. Причиной является то, что съемочная группа NewsOne оказалась на месте взрыва автомобиля первой.

"Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники", - сказал Паловский.

Однако потом журналистка услышала взрыв, побежала к нему и сняла автомобиль, который горел. "Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте", – отметил он.

Подобная ситуация вовсе журналиста не порадовала. Он отметил, что намерен подписать договор с адвокатом.

Ранее Сенцов заявил, если к преступлению причастны обвиняемые ветераны АТО и волонтеры, то это настоящий ужас. Однако есть вероятность, что кто-то пытается удержаться на должности и тогда речь идет о государственной измене.

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