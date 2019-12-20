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Убийство Шеремета: сторонники подозреваемых разгромили здание суда (фото)

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 21:37
Убийство Шеремета: сторонники подозреваемых разгромили здание суда (фото)
Суд по Кузьменко (фото: РБК-Украина)

Сторонники подозреваемой Юлии Кузьменко устроили погром в здании, где должны были слушать дело

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым более чем через три года после его совершения. 20 декабря планируемое ходатайство об апелляции одной из подозреваемых по делу Юлии Кузьменко так и не состоялось по причине неявки некоторых прокуроров. Сторонники врача и волонтера с утра дежурили под зданием и не покидали его с требованием рассмотреть жалобу Кузьменко, а не переносить слушанье на 24 декабря.

Всего около здания суда собралось 100 человек, которые и штурмовали его. Как сообщает издание "Страна", людей-защитников Кузьменко силовики выводили силой, после этого в зале и коридорах учреждения остались пробитые стены, поломанные скамьи и вырванные дверные ручки.

Убийство Шеремета: сторонники подозреваемых разгромили здание суда (фото)

Сторонники Кузьменко разгромили здание (strana.ua)

В результате столкновений полиции и ветеранов в Апелляционном суде Киева, где сегодня должны были рассмотреть аппеляцию на меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, пострадал один из активистов. Отмечается, что с травмой шеи госпитализирован Андрей Янченко, экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области "Киевская Русь".

Сторонники Кузьменко разгромили здание (strana.ua)

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Адвокаты пытаются обжаловать решение суда.

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