Убийство Шеремета: всплыли неожиданные подробности преступления

Убийство журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, до сих пор вызывает множество вопросов и споров. Чтобы приблизиться еще чуть ближе к истине, следователи вызвали на допрос ветерана АТО Алексея Кодьмана. О чем он и рассказал в соцсети Facebook.

Отмечается, что Кодьмана вызвали в качестве свидетеля для проведения следственных действий. Ветеран АТО опубликовал фото повестки в Главное следственное управление Национальной полиции, а также прокомментировал ситуацию.

Известно, что защитник попал в плен к террористам в ноябре 2015 года, а освобожден был через 2,5 года, то есть на момент трагедии он явно находился в плену оккупантов.

"Не хотел и не нужно было, но, Арсен Борисович, не могу понять, я тут при чем. В 2016 году в июле месяце я сидел в удобной камере сектора особого режима 97-й колонии города Макеевка", – написал Кодьман.

Убийство Шеремета - новые подробности (facebook.com/Олексій-Кодьман)

Напомним, следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам представителей следственной группы, на данный момент проводится 32 судебные экспертизы. Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях затрудняет проведение этого процесса.