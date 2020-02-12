Убийство Шеремета: появились новые доказательства по фигуранту дела

Дело об убийстве Павла Шеремета продолжает обрастать новыми подробностями. В полиции заявили, что подозреваемая в убийстве журналиста Яна Дугарь и женщина-разведчица на камерах видеонаблюдения - это один и тот же человек.

Сегодня, 12 февраля, полиция впервые обнародовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы, которую провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Дело об убийстве Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Правоохранители отметили, что Дугарь и ее защита во время судебных заседаний предоставляли недействительную информацию. Речь идет о записях с камер, местах пребывания Дугарь, а также периодах оставления места прохождения службы.

Дело об убийстве Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Экспертиза показала совпадение многих признаков, включая формы и наклона лба, формы переносицы, верхней губы, подбородка, длины носа. Чтобы проверить данную информацию, полиция хотела провести ряд следственных действий, но Дугарь отказалась давать показания.

Дело об убийстве Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Защита Дугарь также заявляла о том, что она не причастна к убийству Шеремета, ссылаясь на данные исследования полиграфа. Но правоохранители заявили, что и х не интересуют результаты неизвестного полиграфа.

Дело об убийстве Павла Шеремета (фото: npu.gov.ua)

Полиция подчеркнула, что Дугарь подозревают в том, что в подготовке к убийству Шермемета, она занималась разведкой. Она следила за тем, чтобы не было камер видеонаблюдения на маршруте движения тех, кто подкладывал бомбу под авто журналиста.

Убийство Шеремета (видео: YouTube)

Также правоохранители заявили, что Дугарь отказывалась сотрудничать с официальным следствием, и вообще затягивала процесс расследования. При этом очень странно, что она проводила сомнительные исследования, которые инициировала ее защита. Тем более, что результаты этих исследования не являются доказательствами в данном деле.