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Убийство Шеремета: на Майдане хотят провести концерт в поддержку подозреваемых

STYLERПерсоны    21.12.2019 - 17:07
Убийство Шеремета: на Майдане хотят провести концерт в поддержку подозреваемых
Павел Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

Организаторы мероприятия хотят оказать подозреваемым поддержку

Личности, подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета, были определены специалистами с помощью экспертизы походки. Однако даже этот факт не оказался достаточно убедительным. 22 декабря на Майдане Независимости планируют провести музыкальный марафон в поддержку подозреваемых. Об этом информируют в соцсети Facebook.

Организаторы мероприятия считают, что Андрей Антоненко (Riffmaster), Юлия Кузьменко и Яна Дугарь "несправедливо удерживаются за решеткой".

"Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества", - указано в сообщении.

И организаторы, и пользователи требуют провести справедливое и беспристрастное правосудие.

Уточняется, что в марафоне примут участие около 20 известных украинских исполнителей, а также волонтеры, военные, адвокаты и родственники подозреваемых.

Ранее Сенцов заявил, если к преступлению причастны обвиняемые ветераны АТО и волонтеры, то это настоящий ужас. Однако есть вероятность, что кто-то пытается удержаться на должности и тогда речь идет о государственной измене.

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