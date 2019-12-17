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Убийство Шеремета: Кузьменко написала письмо матери журналиста

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 22:35
Убийство Шеремета: Кузьменко написала письмо матери журналиста
Юлия Кузьменко обратилась к матери Шеремета (фото: РБК-Украина)

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала из тюрьмы матери журналиста

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым более чем через три года после его совершения. Одна из пяти подозреваемых по делу об убийстве волонтер и медик Юлия Кузьменко обратилась в письменной форме из тюрьмы к матери погибшего журналиста. Письмо опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош.

"Мы с вами не знакомы лично, но, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь не при чем. Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", — написала Кузьменко.

Убийство Шеремета: Кузьменко написала письмо матери журналиста

Письмо Юлии Кузьменко матери Шеремета (фото: facebook.com/VadyslavDobosh)

Напомним, что по делу Юлии Кузьменко, которую назвали "закладчицей" взрывчатки, было проведено ряд экспертиз. Психологическая подтвердила, что детский врач могла быть киллером, портретная (на основании камер видеонаблюдения) не смогла дать однозначный ответ, экспертиза походки назвала доказательства "условно достаточными".

Кстати, появилась еще одна неожиданная версия гибели Павла Шеремета. Появилось предположение, что журналиста могли убить из-за бытовых мотивов, а не с целью "дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".

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