Убийство Шеремета: Кузьменко будет судиться с Аваковым для защиты чести

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым и назвали подозреваемых в совершении преступления 3,5-летней давности, после чего следствие стало сталкиваться с различными несовпадениями. Все фигуранты громкого дела отрицают свою вину и заявляют о невиновности. Одна из них - хирург и волонтер Юлия Кузьменко - подала на апелляцию, но суд отклонил жалобу и ее оставили под стражей.

Это решение было встречено криками "Ганьба" и оскорблениями в адрес Киевского апелляционного суда, в зале во время рассмотрения дела один из журналистов устроил скандал, произошел даже штурм силовиков.

На суде бывший муж Кузьменко Дмитрий, с которым они на тот момент проживали вместе, подтвердил, что Юлия находилась с ним и сыном дома на момент убийства Шеремета.

В суде ее были готовы взять на поруки 65 человек, среди которых нардепы 8-го и 9-го созыва, врачи, действующие и бывшие военные и волонтеры. В итоге суд поддержал прошение прокуроров и оставил ее за решеткой.

Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека заявила о подаче гражданского иска против главы МВД Арсена Авакова за его слова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 13 декабря - тогда министр сказал, что ее подзащитная отказалась давать показания по делу об убийстве журналиста.

К слову, ранее подозреваемый Андрей Антоненко - музыкант, военнослужащий ВСУ, ветеран АТО и лидер рок-группы Riffmaster - подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку, замглавы Нацполиции Евгения Коваля и Авакова. Теперь Кузьменко поступила аналогично.

Юлия Кузьменко подала в суд на Авакова (Фото: РБК-Украина)

Иск Кузьменко к Авакову о защите собственной чести, достоинства и деловой репутации будет рассматривать судья Печерского райсуда Сергей Вовк, который ранее принял решение об аресте Юлии, передает "Главком"

Третьим лицом по делу стала телерадиокомпания "Украина", в эфире которой прозвучали слова главы МВД, которые, как подчеркивает адвокат Дейнека, является недостоверной информацией.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Такого протокола нет, потому что допроса не было", - заявила защитник Кузьменко.

Также она отметила, что допрос, на котором фигурантка дела давала показания, был уже после выхода ток-шоу.

"Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - подчеркнула Дейнека.