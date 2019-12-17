Убийство Шеремета: Riffmaster обратился в украинцам (фото)

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым, и МВД назвало подозреваемых в совершении резонансного преступления три года назад. Одного из фигурантов дела Андрея Антоненко - известного музыканта, военнослужащего, ветерана АТО и волонтера - арестовали до 8 февраля 2020 года.

Лидер рок-группы Riffmaster, который сейчас находится в СИЗО, отвергает все обвинения и заявляет о невиновности.

Следствие считает, что Антоненко создал группу людей для убийства Шеремета. Он привлек в нее завотделением детской кардиологии и кардиохирургии в "Охматдете" Юлию Кузьменко, военнослужащую Яну Дугарь и ветеранов Инну и Владислава Грищенко (с позывными "Пума" и "Буча"). В подозрении отмечается, что Антоненко руководил этой организацией.

Тем временем в громком деле всплывают разные нестыковки, озвучиваются новые версии, а заключения психологических экспертиз противоречат друг другу.

Арестованный рокер передал через свою знакомую, организатора музыкального феста Полину Иванову письмо, в котором поблагодарил всех за поддержку, а также выразил соболезнования маме Шеремета (Людмила Станиславовна ранее расценила заявления на брифинге МВД относительно фигурантов дела как преждевременные).

"Андрей передает всем привет! - написала девушка в Facebook и опубликовала фото письма.

"Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку! Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. С первой буквы. Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди! С уважением ко всем и соболезнованиями маме Павла Шеремета! Riffmaster", - говорится в публикации.

Фигурант дела об убийстве Шеремета Андрей Riffmaster Антоненко передал письмо из СИЗО (Фото: facebook.com/polina.ivanova)