Убийство ребенка в центре Киева: всплыли шокирующие подробности о киллере

Полиция задержала подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, при котором погиб его трехлетний сын Саша. Подозреваемому всего 18 лет, собираются различные материалы по его действиям и вероятной причастности. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, стрелок работал не один, это было заказное убийство.

Как отмечается в материалах следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Убийца караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте.

"Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины", - написал Бутусов.

Александр, погибший сын Вячеслава Соболева (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора".

"Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - написал журналист.

Напоним, что страшная трагедия произошла 1 декабря в центре Киева. Около 17:00 неизвестные открыли огонь по Range Rover, в котором находились Вячеслав Соболев с женой и трехлетним сыном Сашей. Ребенок скончался в карете скорой помощи.