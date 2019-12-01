Убийство ребенка в центре Киева: мальчик оказался крестником Ирины Билык (фото)

Погибший в результате обстрела автомобиля Range Rover в центер Киева мальчик 1 декабря оказался крестником народной артистки Украины Ирины Билык. Об этом певица сообщила в своем Facebook сегодня вечером.

Трехлетний мальчик находился в автомобиле, который на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской обстреляли неизвестные. Ребенок получил очень тяжелые раны и скончался в карете "скорой помощи".

Билык написала в сети, что не может сидеть и делать вид, будто ничего не произошло.

Также артистка опубликовала фото мальчика.

В Киеве убили мальчика при обстреле Range Rover - ребенок оказался крестником Ирины Билык (Фото: facebook.com/ira.bi.35)

"Убит маленький ребеночек, чудесный малыш... крестной которого я являюсь", - рассказала она.

Сегодняшняя трагедия вызвала большой резонанс в обществе. Полиция объявила план перехват и разыскивает злоумышленников, которые предварительно скрылись на автомобиле Lexus. Было начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

В Киеве обстреляли Range Rover и убили 3-летнего мальчика (Фото: kiev.informator.ua)

"Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток... в центре любимого города.... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость... силы всей семье в этот страшный час", - написала Ирина Билык.

В результате обстрела авто был ранен также водитель - отец ребенка. Появилась информация, что это депутат Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслав Соболев. Сегодняшнюю атаку назвали покушением на его жизнь.

Обстрел Range Rover в Киеве назвали покушением на депутата (Фото: соцсети)

Как рассказал Соболев полицейским, он с семьей отъехал от ресторана "Марио" и остановился на светофоре. В этот момент раздался выстрел и сразу закричала его жена. На заднем сидении находился их сын Александр, передает "Информатор".

Депутат с мальчиком на руках выбежал из авто и звал на помощь. Ребенок получил огнестрельное ранение в голову и умер в "скорой" по пути в больницу.

На месте трагедии сразу же после выстрела появился букет цветов.

В Киеве убили мальчика при обстреле Range Rover (Фото: kiev.informator.ua)