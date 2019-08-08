Убийство ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком: в деле появились новые детали

Бывшие полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, останутся под стражей еще на два месяца. Об этом рассказал адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец в комментарии для "Громадского".

Правозащитник сообщил, что предварительный срок содержания под стражей подозреваемых истек еще 31 июля, но суд принял решение продолжить арест еще на 60 суток. Заседание по мере пресечения состоялось еще 27 июля и несмотря на попытки адвокатов подозреваемых, экс-полицейских оставили под стражей.

Иван Приходько и Владимир Петровец подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. 31 мая они, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в нерабочее время, устроили стрельбу по металлическим банкам в Переяслав-Хмельницком, недалеко от того места, где гуляли дети. Кирилл Тлявов получил ранение в голову и 3 июня скончался в больнице Киева.

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова (Коллаж РБК-Украина)

Полицейских взяли под стражу и позже в деле появились еще двое подозреваемых. Один из них – это 16-летний парень. Ему выбрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кто из четверых участников совершил тот самый роковой выстрел – покажет следствие.

Также мы рассказывали о том, что оружие, из которого выстрелили в ребенка, так и не нашли и есть подозрение, что его могли спрятать специально коллеги экс-полицейских.