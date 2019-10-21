Убийство пропавшей женщины под Киевом: новые детали трагедии

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители нашли убитой женщину, которую искали родственники. Подозреваемых в убийстве женщины арестовали без права на залог. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 двум мужчинам, подозреваемым в похищении и убийстве 44-летней Елены Лисовой, избрана безальтернативная меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемые (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Такое решение Днепровский районный суд. Киева принял 21 октября 2019 года. В данное время досудебное следствие продолжается.

Напомним, что пострадавшую начали искать 15 октября, а ее тело обнаружили спустя три дня. Последний раз женщину видели утром, когда она выезжала с паркинга на улице Энтузиастов, 35/2, чтобы завезти ребенка в детский сад, а потом поехать на работу.

Елена Лисовая (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Одним из задержанных оказался бывший муж Елены. 43-летний мужчина привлек к преступлению своего 55-летнего друга, чтобы завладеть деньгами и имуществом своей бывшей жены.

15 октября мужчина позвонил Елене и предложил встретится в микрорайоне Бортничи. Их встреча состоялась около 15:30. Мужчины напали на женщину, надели на нее наручники и посадили в ее автомобиль Land Rover Discovery.

Женщину отвезли в лесополосу рядом с селом Вороньки Бориспольского района Киевской области. Изверги повели Елену вглубь леса и начали ее бить по голове и туловищу. В результате сильных ударов, женщина скончалась на месте.

После убийства они забрали все ценные вещи Елены и сев в ее автомобиль уехали с места преступления.