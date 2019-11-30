Убийство Павла Шеремета: новые данные о главных подозреваемых

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло 20 июля 2016 года, однако только сейчас появились главные подозреваемые в совершенном преступлении. Как сообщает издание "Страна.ua", силовые структуры сообщили о том, что ветеранов АТО Инну Грищенко с позывным "Пума" и ее мужа Владислава Грищенко с позывным "Буча" подозревают в организации покушения на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Также в Генпрокуратуре была озвучена версия, что супружеская пара может быть причастна к убийству журналиста Шеремета. В деле появились новые детали.

На текущий момент ветераны АТО задержаны по "ивано-франковскому" делу. Дело в том, что убийство фигуранта "ивано-франковского" дела – авторитетного закарпатского бизнесмена Михаила Чекурака – сорвалось. Бомба под его авто была прикреплена плохо и отвалилась. Однако нет доказательств того, что бомба вообще когда-либо устанавливалась. Впрочем, как указывается в материалах уголовного производства под номером 12018090190000285, по "ивано-франковскому" покушению было проведено несколько экспертиз и негласные следственно-оперативные действия (наружное наблюдение и прослушка – ред.), которые якобы доказывают прямую причастность супруга Инны Грищенко – Владислава – "Бучи", к доставке мины в Ивано-Франковск. А Инна Грищенко – "Пума", якобы была в курсе планов мужа.

Ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума" (фото: facebook.com)

Тем не менее, Инне Грищенко, согласно реестра судебных решений, предъявлено подозрение по ст.115 – убийство и ст.263 – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также одно из четырех судебных решений из реестра по делу Инны Грищенко закрыто и недоступно для посторонних лиц. Как правило, закрываются судебные решения, которые засекречены – могут повредить продолжению следственных действий.

По информации, предоставленной Генпрокуратурой, у следствия уже есть доказательства, что в момент убийства Шеремета 20 июля 2016 года оба супруга находились в Киеве.

Павел Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

"То есть, на 90% мы уверены, что это они. Но чтобы быть уверенными на 100% нужно провести еще одну экспертизу, результаты которой будут готовы в ближайшее время. После этого, если все подтвердится, то "Пуме" и ее мужу объявят о подозрении", - говорит источник, не конкретизируя, однако, о какой именно экспертизе идет речь.

Ветеран АТО Инна Грищенко и ее муж Владислав (фото: facebook.com)

Также отмечается, что нити заказа преступления могут тянутся к высокопоставленным силовикам и политическому руководству Украины того периода.

"Поэтому уже сейчас чувствуется сильное давление на следствие", - говорит он.