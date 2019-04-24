Убийство одним ударом в "Сильпо": появились новые подробности (фото)

Убийство в супермаркете "Сильпо" в Киеве на Оболони произошло 3 апреля. Между двумя мужчинами возник словесный конфликт, после чего один из них нанес удар кулаком в голову другому. На следующий день 33-летний мужчина скончался. Подозреваемый в убийстве скрывался от правоохранителей, но недавно был задержан, сообщает Киевская прокуратура Оболонского района.

Им оказался 35-летний киевлянин. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Убийство в Сильпо в Киеве - полиция задержала подозреваемого (фото: kyiv.gp.gov.ua)

К слову, у погибшего уроженца Сумской области на родине осталась жена и двое маленьких детей.

Недавно полиции удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Во время обыска правоохранители изъяли одежду, в которой он был на месте преступления.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК Украины. За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Убийство в Сильпо в Киеве - полиция задержала подозреваемого (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, после того, как нападавший нанес мужчине удар, тот упал и потерял сознание. Администрация супермаркета вызвала скорую, но пострадавший отказался от госпитализации. Знакомые помогли мужчине добраться до съемной квартиры, а на следующий день его обнаружили мертвым.

У пострадавшего медики обнаружили повреждение головного мозга, а также переломы костей свода и основания черепа.