Убийство многодетной матери под Киевом: двоих подозреваемых отпустили

Многодетную мать убили под Фастовом, но двоих подозреваемых отпустили (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, почему суд отпустил двоих подозреваемых в жестоком убийстве женщины

В Фастове в 2018 году убили 43-летнюю женщину, многодетную мать. Погибшая воспитывала троих детей, а также была частным предпринимателем. Убийство произошло вечером, когда женщина шла в детский сад забирать ребенка, неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

По делу проходили четыре подозреваемых, сейчас суд отпустил двоих из них, сообщается в сюжете ТСН. Все в течение судебного процесса сидели за решеткой. И накануне Киево-Святошинский суд решил отпустить двух обвиняемых.

Дело отфутболивали каждый раз разные суды. У жертвы была автомойка, где она имела свою часть с бизнесс-партнерами. По предварительной причине, именно автомойка стала мотивом убийства женщины. Сразу после начала судебного процесса мойку растрощили неизвестные.

Видео: Двоих обвиняемых в убийстве отпустили на свободу (YouTube/ТСН)

Муж одной из обвиняемых фигурирует в деле, как свидетель, но его родная сестра работает судьей в столичном Печерском суде. Она уверяет, что родственника совершенно не защищала и никаих поблажек не давала.

Журналисты позвонили в суд и узнали, почему же отпустили на свободу двоих обвиняемых .Там объяснили, что по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

Как мы ранее писали, в Киевской области полиция разыскивает убийцу многодетной матери.