Убийство многодетной матери в Киеве: резонансные детали и видео

В центре Киева американец убил проститутку, которую вызвал на ночь. 34-летняя женщина оказалась матерью пятерых детей. После расправы над женщиной, Майк пытался покинуть страну, но его поймали в "Борисполе".

Теперь 61-летнему иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе Национальной полиции рассказали резонансные подробности и показали фото подозреваемого.

Преступление было совершено в доме по улице Академика Филатова на Печерске, где Майк около полугода назад снял квартиру. Ресурс Киев Оперативный сообщил ранее, что иностранцу женщину по вызову привел сутенер, а когда она не вернулась, пошел вызволять. Но дверь в квартире была заперта и никто не отзывался. Утром же сосед Майка вызвонил хозяев жилья.

"Тело женщины обнаружили владельцы квартиры, когда пришли убирать и обнаружили труп неизвестной женщины и вызвали полицию", - говорят в полиции.

Подозреваемый в убийстве женщины по вызову в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Труп женщины, уроженки Одесской области, иностранец спрятал за диваном. Но еще до обнаружения трупа Майк пожаловался, что ему плохо и он задыхается. Американца забрала "скорая", но из больницы он сбежал в аэропорт, где его и схватила полиция.

Правоохранителям удалось установить, что между женщиной и иностранцем возник конфликт, во время которого мужчина руками задушил потерпевшую.

Убийство многодетной матери в Киеве (видео: kyiv.npu.gov.ua)

Ранее мы писали, что пьяный майор раздавил курсанток в Киеве, после чего двум девушкам ампутировали ноги, а третья в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что под Житомиром люди грозят самосудом из-за убийства библиотекаря.