За убийство младенца украинке дали испытательный срок: под Черкасами суд вынес мягкий приговор

Убийство младенца под Черкасами (коллаж: РБК-Украина)

Под Черкасами женщина убила своего младенца и ей вынесли мягкий приговор

В среду, 22 июля, Смелянской городской суд Черкасской области признал 33-летнюю украинку виновной в умышленном убийстве своего младенца. За это ее приговорили к 2 годам лишения свободы, но в и итоге освободили от отбывания этого срока и дали ей один год условного заключения.

Суд установил, что жительница Черкасской области сама в домашних условиях родила здорового живого ребенка, но она после этого ничего не сделала, чтобы продолжить его жизнь. Мать просто взяла и положила малыша в полиэтиленовый пакет, после чего он умер. Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

После того как жизнь покинула новорожденного, женщина вынесла его труп за пределы домовладения. В результате мертвый ребенок был обнаружен на свалке.

Напомним, всплыли новые детали загадочной смерти волонтера Алексея Кучапина в Киеве. Его тело нашли в арендованной квартире в Днепровском районе столицы через несколько дней после пропажи руководителя "Дома милосердия".

Ранее украинка "заказала" киллеру бывшего любимого. Инцидент произошел в Донецкой области. За 800 долларов женщина хотела избавиться от бывшего возлюбленного. Полиция инсценировала смерть мужчины, а заказчицу задержали, когда она передавала деньги киллеру.