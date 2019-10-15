Убийство Михаила Круга: киллер рассказал о последних минутах жизни шансонье

Убийство Михаила Круга было раскрыто лишь через 17 лет. В преступлении внезапно сознался член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которое он совершил со своим сообщником Дмитрием Веселовым 30 июня 2002 года.

Спустя годы Агеев решил то ли облегчить жизнь, то ли прославиться (убийца отбывает пожизненное за другие преступления. - Ред.). В интервью одному из российских каналов он рассказал, что произошло в день смерти шансонье.

Агеев подтвердил одну из версий следствию: Круга убивать не планировали. Преступники ворвались в дом с целью ограбления. Убийца рассказал, что они с Веселовым спрятались в бильярдной, но туда внезапно зашла теща певца и увидела грабителей. Она начала кричать, на эти звуки прибежал Круг и набросился на Веселова, у которого в руках было оружие.

"Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом - это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться" - рассказывает Агеев.

Один из убийц Михаила Круга Александр Агеев (скрин видео)

После непродолжительной борьбы раздались выстрелы. Одна пуля попала в верхнюю часть туловища певца, куда попала вторая - Агеев не знает.

Следствием было установлено, что преступники пошли на ограбление по приказу криминального авторитета Александра Костенко.

Также известно, что Михаила Круга в этот вечер не должно было быть дома - он выступал на дне города в родной Твери, но после концерта не стал задерживаться, а вернулся к семье.

Михаил Круг был госпитализирован и скончался в больнице утром 1 июля 2002 года.

Стоит отметить, что убийцы легендарного шансонье - члены банды "Тверские волки" - уже и так наказаны за свою преступную жизнь. Киллер Александр Агеев отбывает пожизненный срок с 2003 года за другие преступления, а Дмитрия Веселова убил его же товарищ, Александр Осипов, когда узнал, что Веселов - убийца Круга. Дело в том, что Осипов бул преданным поклонником творчества певца.