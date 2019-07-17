Убийство Кирилла Тлявова: в расследовании неожиданный поворот

В расследовании убийства пятилетнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком 31 мая, появились новые неожиданные детали. Об этом рассказал директор Госбюро расследований Роман Труба во время брифинга.

Он сообщил, что в деле об убийстве Кирилла Тлявова появился третий обвиняемый.

"Сейчас в этом деле уже трое подозреваемых. Только что предъявили подозрение третьей особе, которая также присутствовала при стрельбе и также стреляла", - рассказал Роман Труба и добавил, что следователи ГБР на данный момент установили всех причастных к убийству ребенка.

"Нами установлены все лица, которые находились там во время хулиганской стрельбы. Там было четыре человека. 2 сотрудника правоохранительных органов, 2 гражданских. Одному из них сейчас и предъявили подозрение. Он совершеннолетний", - добавил глава ГБР.

Как сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, имя третьего человека, которому объявили подозрение – это Дмитрий Кривошея. Именно он вместе с полицейскими Владимиром Петровцом и Иваном Приходько находился в тот день на даче. Вместе они пили алкоголь и устроили стрельбу по мишеням. Четвертым был 15-летний сын Владимира Петровца Станислав. На данный момент подросток проходит по делу как свидетель.

Петровец и Приходько были взяты под стражу на 60 суток и этот срок истекает 30 июля. Во время заседания суда адвокаты подозреваемых сообщили, что был и третий фигурант, который производил выстрелы, но ему подозрение объявили только сейчас. До недавнего времени он тоже проходил по делу свидетелем.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полицейские пытались "замять" дело об убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком.

А также рассказывали о том, что адвокаты полицейских, которые выстрелили в ребенка, пытались изменить меру пресечения.