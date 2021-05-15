Убийство историка-исследователя Холокоста в Николаеве: погиб так же как и его коллега

Щукин внес огромный вклад в составление хроники и анализ трагических событий Холокоста в Николаевской области.

Ученому было 66 лет, он работал преподавателем в Николаевском филиале Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов.

Соседи говорят, что ничего подозрительного накануне они не слышали. Отзываются о нем хорошо, мол, "приятный человек, здоровается всегда, культурный".

В деле много странных совпадений

Владимир Щукин жил один, вел спокойный образ жизни, занимался делом всей жизни - историей.

Полиция пока не комментирует, является ли совпадением то, что убийство ученого исследователя Холокоста произошло в такой памятный день.

Еще одной странностью является то, что, Щукин погиб при похожих обстоятельствах, как и другой известный николаевский историк, академик Николай Шитюк три года назад. Последний был руководителем кандидатской диссертации убитого.

1 сентября 2018 года Шитюка нашли мертвым в арендованной квартире Николаева с ножом в спине.

Видео: В Николаеве убили Владимира Щукина (ТСН)