Убийство историка-исследователя Холокоста в Николаеве: погиб так же как и его коллега
Выяснились странные обстоятельства гибели историка-краеведа Владимира Щукина в Николаеве, которого нашли убитым в своей квартире в ночь на 14 мая. Мало того, что он погиб в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, так еще и при таких же обстоятельствах, как руководитель его диссертации три года назад.
Об этом информирует ТСН.
Щукин внес огромный вклад в составление хроники и анализ трагических событий Холокоста в Николаевской области.
Ученому было 66 лет, он работал преподавателем в Николаевском филиале Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов.
Соседи говорят, что ничего подозрительного накануне они не слышали. Отзываются о нем хорошо, мол, "приятный человек, здоровается всегда, культурный".
В деле много странных совпадений
Владимир Щукин жил один, вел спокойный образ жизни, занимался делом всей жизни - историей.
Полиция пока не комментирует, является ли совпадением то, что убийство ученого исследователя Холокоста произошло в такой памятный день.
Еще одной странностью является то, что, Щукин погиб при похожих обстоятельствах, как и другой известный николаевский историк, академик Николай Шитюк три года назад. Последний был руководителем кандидатской диссертации убитого.
1 сентября 2018 года Шитюка нашли мертвым в арендованной квартире Николаева с ножом в спине.
Видео: В Николаеве убили Владимира Щукина (ТСН)
Напомним, что убийство произошло в ночь с 13 на 14 мая. Тело мужчины утром обнаружил сосед. Владимир Щукин погиб от нанесенных ему травм головы и множественных ножевых ранений. Нож был воткнут в подушку дивана.