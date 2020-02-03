Убийство известного хирурга в Киеве: все версии загадочного преступления

Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского, 117. Что известно о погибшем, все версии преступления - в материале Styler.

Сообщение о стрельбе поступило на "102" около 18:00 в воскресенье. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть мужчины. На место происшествия выезжал глава Нацполиции Игорь Клименко и замглавы полиции Киева Герман Приступа.

Позже появились видео из камер наблюдения, на которых видно, что злоумышленник бежит за жертвой, стреляя в спину. Когда тот падает на землю, подскакивает к нему, совершает контрольный выстрел, забирает пакет и убегает. Видео можно увидеть по ссылке.

Андрей Сотник (фото с сайта клиники DMK)

Версии убийства Андрея Сотника

Позже полиции удалось выяснить, что убийца поджидал Сотника у его съемной квартиры. Очевидно, целью киллера был тот самый пакет, с которым и скрылся злоумышленник.

В полиции рассматривают несколько версий убийства пластического хирурга. Одна из них - убийство из-за личной неприязни, связанной с профессиональной деятельностью. Отрабатывается также оперативная версия об убийстве на заказ с целью мести.

Также рассматривается версия убийства с целью ограбления. Правоохранители устанавливают, куда направлялся Сотник, и что было в украденном пакете. Уже известно, что киллер караулил хирурга у его дома, зная распорядок его дня. По одной из версий, в пакете была крупная сумма, с которой хирург направлялся на деловую встречу.

Журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале пишет, что предварительный анализ видео и свидетельств с места убийства хирурга Андрея Сотника на Саксаганского свидетельствует, что киллер делал контрольные выстрелы, и это заказное убийство.

"Характер смертельных ранений говорит о том, что киллер при убийстве на Саксаганского хирурга Андрея Сотника использовал гладкоствольное оружие, предположительно обрез", - пишет Мосийчук.

Сейчас полиция разыскивает киллера. Его приметы: возраст 30-35 лет, рост 170-175, кавказская внешность, борода, среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку.

Убийство хирурга Андрея Сотника в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Что известно о пластическом хирурге

43-летний Андрей Сотник был главой клиники пластической хирургии DMK Ukraine. Он родился в Донецке, закончил Донецкий национальный медицинский университет имени Горького, аспирантуру Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке.

В Донецке работал хирургом областной травматологической больницы, врачом-хирургом косметологической больницы Донецка. В 2014 году переехал в Киев, где через некоторое время возглавил клинику пластической хирургии DMK Ukraine.

На сайте учреждения сказано, что Сотник - кандидат медицинских наук, работал врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.

Андрей Сотник (фото с сайта клиники DMK)