Убийство из-за гнилых помидоров: под Николаевом произошел резонансный инцидент

Иллюстративное фото: Flickr/Alan Turkus

Под Николаевом между мужчинами возник конфликт из-за овощей

В Николаевской области фермер поссорился с жителем села, который хотел у него бесплатно взять помидоры, но тот отказал. Мужчина начал угрожать фермеру, но ушел, а вечером инцидент продолжился в баре, где сын фермера нанес смертельный удар односельчанину. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Все началось с того, что житель села Павел договорился с фермером о том, что он бесплатно заберет у него неликвидные помидоры. Когда он пришел на поле, то ему не понравились помидоры фермера, и он хотел нарвать других с грядки, но фермер ему отказал.

По словам фермера, после отказа Павел начал вести себя агрессивно и угрожал фермеру расправой. Кром того, житель села достал нож. После этого в ситуацию вмешались свидетели инцидента, которые и разборонили мужчин.

Под Николаевом мужчину лишили жизни из-за помидоров (видео: YouTube/ТСН)

Но на этом инцидент исчерпан не был. В местном баре между сыном фермера и недовольным жителем села произошла драка, в результате которой, мужчина погиб. При этом семья погибшего говорит, что фермер специально прислал своего сына и он первым начал драку.

Пресс-офицер ГУ НП в Николаевской области Антонина Лашта заявила, что 23-летний сын фермера толкнул мужчину, тот упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу, которая покажет точную причину смерти.

При этом в селе люди говорят, что сын фермера нанес мужчине удар по лицу, от чего тот упал и уже не встал. Его пытались откачать, но все было безуспешно

Стоит отметить, что по словам местных жителей, это была не первая драка сына фермера, который всегда выходит безнаказанным. В данный момент сын фермера находится под арестом. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, что в Тернополе парень на камеру зверски убил мужчину. При этом кровавый инцидент парень снимал на видео.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре застрелили мужчину, который находился под домашним арестом. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленное убийство.