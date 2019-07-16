Убийство гардеробщицы Рады: появились новые детали расследования

Вокруг убийства Антонины Шпир, более известной, как гардеробщица Верховной Рады тетя Тоня, ходит множество версий. Ее тело обнаружили 3 июля в поле, между селами Вольное и Юровка Макаровского района. Родные разыскивали тетю Тоню в течении пяти дней и выяснилось, что убийца задушил ее и бросил в поле, среди посевов кукурузы.

Как пишет издание "Судебный репортер", рядом с телом Антонины Шпир нашли полиэтиленовый пакет из-под вишен, бутылку емкостью 0,5 л с жидкостью прозрачного цвета, бутылку черного цвета объемом 60 мл, кошелек красного цвета, в котором были дисконтные карточки и несколько бумажек с записями рецептом, названий лекарств и номер телефона. Также был обнаружен чехол красного цвета, в котором находился телефон марки Nokia 206 с двумя сим картами.

Но самое страшное, что обнаружили следователи – это кляп в виде платка белого цвета и веревка красного цвета длинной 100 см.

Все найденные вещи, а также образцы почвы, срезы стебля кукурузы и одежду потерпевшей изъяли как вещественные доказательства и отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, следователи в тот же день провели обыск в селе Деминовка. В одном из деревянных помещений они нашли мужскую обувь 41-го размера, мужское белье, майку, два полотенца и копию удостоверения на имя некого лица. Вещи также были изъяты на экспертизу и предстоит выяснить, есть ли совпадение эпителия с найденных вещей со следами, которые были обнаружены на кляпе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что убийца Антонины Шпир действовал профессионально.

А также рассказывали о том, что тело пропавшей гардеробщицы 66-летней Антонины Шпир нашли родственники самостоятельно.