Убийство Гандзюк: организатор нападения раскрыл, как планировали расправу (видео)

Екатерину Гандзюк организаторы расправы сначала намеревались облить зеленкой и нечистотами или забросить в мусорный бак, но злоумышленники в итоге в своем нападении использовали серную кислоту. Через несколько месяцев херсонская активистка скончалась в больнице с жуткими ожогами, а пятеро исполнителей нападения оказались в СИЗО. Следствие еще не наказало заказчиков преступления, а предполагаемый организатор Алексей Левин сейчас в розыске, говорится в материале slidstvo.info.

"Скоро будет год, как правоохранители пытаются найти Алексея Левина. Однако нам уже дважды удалось записать его важные показания... Ключевое, что он озвучил, это как планировалось нападение на Катерину Гандзюк, что он делал 31 июля 2018 года - в день, когда активистку облили кислотой, и как он помогал исполнителям после нападения", - отметила журналистка Екатерина Лихогляд.

Екатерина Гандзюк (Фото: facebook com uakateryna)

Планирование преступления происходило в офисе помощника депутата Игоря Павловского после митинга под зданием Херсонской ОГА.

"Я заехал в офис, они там сидели. И шел разговор, что, типа, так и так, что она их там чем-то как-то оскорбила. И кто-то предложил, что надо с ней что-то сделать. Зайти, допустим, на рабочем месте ее закинуть в мусорный бак. А как вы себе это представляете? Как зайти в горсовет, как мусорный бак, как тянуть ее через горсовет? И, по-моему, даже я сказал, что облить зеленкой. Почему зеленкой? Потому что это самая распространенная форма в Украине. Я имею в виду, что всех чиновников на каких-то митингах обливают зеленкой. И сфотографировать.

Но кто-то из них... был я, Торбин, Павловский, Пилипенко, "Брага"... много было людей, и кото-то предложил ее облить го*ном. Взять ведро го*на, зайти и облить...

...Как это сделать? Павловский сказал, что у него есть какой-то человек, который проведет ребят не через центральный вход, а с другого прямо в кабинет, обольют го*ном и сразу все это сфотографируют и все это выложат в интернет. Была такая ситуация", - сказал Левин.

Алексей Левин рассказал, как планировали нападение на Гандзюк (Фото: скриншот)

По его словам, на Гандзюк хотели совершить нападение по причине подозрения Павловского в том, что она поддерживает активиста Александра Цегельника - тот выступал против незаконной вырубки леса и был "врагом Павловского".

"Они считали, что она якобы на их стороне, а она оказалась не на их стороне, а на стороне Цегельника. Это очень сильно разозлило, так как Цегельник являлся едва ли не кровным врагом Павловского", - рассказал Левин.

Также Левин, который предположительно находится сейчас в Болгарии, заявил, что про само нападение на Гандзюк 31 июля 2018-го узнал из прессы.

Видео: Организатор нападения на Гандзюк Алексей Левин рассказал, как планировали преступление