Убийство экс-военного в Славутиче: неожиданный поворот в резонансном деле

Убийство бывшего военного в Славутиче в день выборов в Верховную Раду 21 июля вызвало в обществе широкий резонанс, так как подозреваемые - представители местной банды - держали город в страхе. После трагедии местные депутаты взяли дело под личный контроль, троих фигурантов задержали, а статья, по которо ведется следствие, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

А полиции заявили 23 декабря, что суд отпустил одного из подозреваемых в умышленном убийстве 31-летнего киевлянина Юрия Булата под залог. Сумма составила 500 тысяч гривен.

Славутичский суд предоставил возможность внесения залога ранее еще 23 июля, но в установленный срок деньги не были внесены, и тогда злоумышленник не получил возможности выйти на свободу, рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области

На этот раз правоохранители обратились в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей.

Сейчас Шевченковский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с прaвoм внесения полмиллиона залога, и сумму внесли сразу.

"Поэтому мужчина, который совершил тяжкое преступление, освобожден из-под стражи", - говорится в заявлении.

В полиции добавили, что прокуратура Киевской области готовит апелляцию по обжалованию данного судебного решения.

Напомним, что 21 июля в Славутиче возле бара "Атлант" трое мужчин напали на жителя столицы, экс-военного, майора Юрия Булата, жестоко избили его и зарезали. Парень скончался на месте от полученных ножевых ранений.

В тот роковой день он приехал в Славутич, чтобы увидеться с родителями и проголосовать на выборах. За несколько дней до трагедии Юрий похвастался, что купил квартиру в Киеве. У него была девушка и дело шло к свадьбе.

Юрий Булат (социальные сети)

Вместе с друзьями мужчина отправился в местное кафе, где задержался допоздна. В этом заведении находился один из подозреваемых, который пошел на конфликт, а после позвал двоих знакомых, после чего было совершено убийство.

По словам местных жителей, члены этой группировки - армянской банды, которую возглавляют братья Хачатрян - часто цеплялись к посетителям бара, провоцировали драки и ни разу не были наказаны за такие действия. Единственное дело, которое дошло до суда - это стрельба по депутату горсовета.

Подозреваемых зовут Евгений Стаханов (он нанес удар ножом), Евгений Барабаха и Дмитрий Рыбак.

Видео: В Славутиче в день выборов в Раду жестоко убили бывшего военного