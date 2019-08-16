Убийство Дианы Хриненко: новые детали о резонансном преступлении

Полиция смогла восстановить все события того ужасного дня, когда 16-летняя Диана Хриненко из села Субботцы была похищена и убита. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Подозреваемый в совершении убийства Николай Середницкий в тот день ехал на своем автомобиле ВАЗ-2105 через поселок Субботцы. Около часу ночи он увидел 16-летнюю Диану Хриненко, которая возвращалась домой после празднования Дня Независимости с друзьями и говорила по телефону.

"В этот момент у него якобы возник умысел ее убийства, и он нанес ей удар в голову неизвестным тупым предметом. В результате черепно-мозговой травмы девушка погибла", - говорится в материалах дела.

После убийства подозреваемый, с целью скрыть преступление, якобы загрузил тело девушки в свой автомобиль, отвез в поле возле села Новополяна и там его закопал.

Николай Середницкий подозревается в убийстве Дианы Хриненко (фото: Точка доступа)

Автомобиль Середницкого был осмотрен еще 3 июля и чехлы были переданы на экспертизу, которая показала, что пятна крови содержат ДНК Дианы Хриненко.

Кроме того, в суде были предоставлены и другие доказательства. Вышки зафиксировали сигнал телефона подозреваемого в районе улиц, где было совершено преступление – на улице Вишневой, а также возле поля, где были найдены останки Дианы Хриненко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко ранее уже была судимость.

А также мы рассказывали о том, как прошло первое заседание суда над подозреваемым в убийстве Дианы Хриненко и что выяснилось.