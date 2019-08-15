Убийство Дианы Хриненко: кого арестовала полиция по подозрению в убийстве

В Кропивницком проходит заседание суда по избрании меры пресечения подозреваемому в совершении убийства 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Кировоградской области. Тело девушки было обнаружено почти через полгода после исчезновения в полуразложившемся состоянии.

В среду, 14 августа, полиция сообщила о том, что подозреваемый в совершении страшного преступления был задержан. 28-летнего Николая Середницкого, жителя Знаменского района Кировоградской области сняли с автобуса в Польше, где он скрывался от правосудия. Как сообщили в прокуратуре, Середницкий совершил административное нарушение в Польше и решили его депортировать в Украину. При пересечении границы выяснилось, что он подозревается в совершении более тяжкого преступления. Задержанного доставили в Кропивницкий и назначили заседание суда.

На суде присутствуют родители погибшей школьницы, гражданская жена Середницкого и его теща. Ему уже огласили подозрение в умышленном убийстве Дианы Хриненко (ч.1.ст.115 КК Украины). Если его вина будет доказана, то ему грозит наказание в виде тюремного срока на 15 лет.

Николай Середницкий подозревается в убийстве Дианы Хриненко (фото: Точка доступа)

Родственники подозреваемого утверждают, что он невиновен и наняли адвоката. Они считают, что Середницкий был арестован для того, чтобы полиция могла закрыть резонансное дело об убийстве девочки. Адвокат Урсаленко, который защищает Середницкого, сообщил, что задержание его подзащитного было спланировано заранее. Родных Середницкого незадолго до этого допрашивали, а также конфисковали имущество, которые направили на экспертизу.

Во время заседания суда адвокат подал ходатайство об отводе судьи Евгения Тьора, так как именно этот судья вынес решение о задержании подозреваемого, который на тот момент находился в Польше.

В полиции Кировоградской области рассказали некоторые подробности резонансного дела. В поле зрения сотрудников правоохранительных органов Середницкий попал еще полтора месяца назад. Известно, что он покинул территорию Украины через пять дней после того, как Диана Хриненко исчезла. Ранее у него уже были проблемы с законом. Смерть девочки наступила в результате травмы черепа, об изнасиловании данных нет.

На заседании мать Дианы Хриненко не сводит глаз с предполагаемого убийцы ее дочери. Николай Середницкий сидит, опустив голову и прикрывшись руками.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко (YouTube/ТСН)

Напомним, Диана Хриненко исчезла в селе Субботцы 24 августа 2018 года. Девушка отправилась с друзьями праздновать День Независимости и домой не вернулась. По дороге домой она разговаривала с другом по телефону. Известно, что почти рядом с домом, она крикнула другу, чтобы звонил ее матери и потом связь оборвалась.

Тело школьницы искали более полугода и наткнулись случайно, во время весенних полевых работ. В июле девушку похоронили в закрытом гробу.