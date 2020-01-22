Убийство девушек в Киеве: стали известны новые детали преступления

Убийство двух молодых девушек в Киеве произошло в канун нового года. 16-летнюю Евы Лысенко и 19-летнюю Марию Камынину обнаружила в шкафу хозяйка арендованной квартиры, которая пришла навести порядок после праздника 4 января. Она рассказала новые детали о трагедии и высказала предположение, что девушек убили в другом месте.

Как сообщила хозяйка квартиры в эфире программы "Касается каждого", в квартире не было никаких следов крови, а шкаф на балконе было наглухо забит. Для того, чтобы открыть его, женщине пришлось позвонить мужу и попросить его приехать.

"Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике. Увидела там перестановку, полочки были сняты и сложены. Какие-то свертки. Я говорю мужу: "Посмотри, что там!" И когда он сказал, что там две ножки. Потом я сама пошла смотреть и увидела ножки детского размера. Думала, что манекен", - рассказала хозяйка квартиры и добавила, что выскочила после этого с балкона. Ее муж начал разворачивать пакет и нащупал руку.

"Я говорю: "Потрогай, что там может быть". А он отвечает: "Ну, оно мягкое!" – сообщила женщина.

В самой квартире был беспорядок, хозяева обнаружили четыре стакана и четыре сигаретных окурка. Это подтверждало версию, что в квартире было четыре человека. Никаких пятен крови или следов борьбы – не было.

Убийство двух молодых девушек в новогоднюю ночь в Киеве - новые подробности