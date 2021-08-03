Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего мучителя

Досудебное расследование по делу установило, что 13-летний Богдан находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии стражей порядка, он нанес девочке около 10 ударов тупым предметом.

"28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, малолетка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений... умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы", – сказано в постановлении.

Когда исчез ребенок

Мама сообщила об исчезновении девочки 28 июля. По ее словам, дочка вышла в 6 часов вечера погулять во двор, последний раз ее видели с соседским мальчиком. Больше она домой не вернулась. На поиски ребенка бросилась бригада полиции с кинологами. Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов пгт Старый Салтов. На теле малышки были ссадины, также диагностирована травма головы.

Как рассказала подружка Мирославы, в тот день они играли вдвоем, но Богдан присоединился к ним. Потом подросток предложил пойти нарвать яблок. После этого Мирославу живой больше не видели.

Во время судебного заседания парень признался, что в тот день находился с Мирославой в помещении заброшенного здания в Старом Салтове, расположенном неподалеку от их дома.

Что известно о 13-летнем подростке

Богдан жил этажом ниже Мирославы. Он не из благополучной семьи - у него нет отца, а мать злоупотребляет алкоголем. Знакомые описывали его, как агрессивного парня. На учете в соцслужбах он не состоял.