Убийство девочки в Харькове: ребенок получил удары разными ножами

Под Харьковом произошло страшное убийство 13-летней Кристины Пьяновой. Ее мать Татьяну задержали обнаженную на дороге с пакетом, в котором была голова дочери. Сейчас она главная подозреваемая в жутком убийстве собственного ребенка. Как оказалось, Кристина погибла от ножевых ранений, которых было всего 70. 25 ударов нанесли по голове девочки, а 50 по туловищу. Об этом рассказал полицейский в эфире программы "Говорит Украина".

Также в передаче сообщили, что Татьяна Пьянова очень ревновала свою дочь к отцу, который оставил семью давно и не жил с ними.

Сейчас 38-летняя Татьяна Пьянова находится в СИЗО и ожидает психологическую экспертизу. При задержании она вела себя неадекватно, бросалась на полицейских и говорила, что ее дочь зовут не Кристина, а Ева. Родные женщины сообщают, что они замечали странности со стороны родственницы уже давно.

Татиьяне все же избрали меру пресечения — ее на два месяца отправили в следственный изолятор, хотя защита просила для нее домашнего ареста.

Отметим, что в полиции говорят, что в момент случившегося Татьяна Пьянова не находилась под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Ни ребенок, ни мать также не состояли ни на каком учете. Кроме того, в полицию не поступало ни одного заявления по факту семейного насилия.

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Как мы ранее писали, Татьяна Пьянова остается главной подозреваемой в убийстве 13-летней дочери Кристины.