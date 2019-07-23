Убийство в день выборов в Славутиче: выяснились неожиданные детали преступления

В воскресенье, 21 июля, в день выборов, в Славутиче произошло резонансное преступление – трое мужчин набросились на бывшего военного Юрия Булата, зверски его избили, а потом воткнули ему нож в сонную артерию. Один из свидетелей преступления сообщил неожиданные детали в комментарии для издания "Факты".

Местный житель рассказал, что Юрия Булата убили представители местной банды, которую в городе все боятся.

"Иной раз складывается впечатление, что у них и в полиции все схвачено. Столько раз происходили нападения на людей просто так, по беспределу. Но ни самих братьев, ни их дружков даже в "обезьянник" не забирали", - рассказал он и добавил, что члены этой банды связаны с наркотиками, закладки делают в городе и возле них постоянно крутится молодежь.

Юрий Булат (социальные сети)

О Юре Булате свидетель рассказал, что ему был 31 год и он бывший военный, майор. За несколько дней до трагедии он похвастался, что купил квартиру в Киеве. У него была девушка и дело шло к свадьбе.

В тот день Юрий Булат приехал в Славутич, чтобы увидеться с родителями и проголосовать на выборах. Вместе с друзьями он отправился в местное кафе, где задержался допоздна. Ребята из банды там часто также отдыхают – они цепляются к отдыхающим, провоцируют их на драку, а потом избивают. И ни разу они не были наказаны за такие действия.

"Один из банды, по имени Дима, ходил по кафе и цеплялся к посетителям. Чем-то ему Юра не понравился. Он подошел к столику, за которым тот сидел, и начал его провоцировать. За шею его обнимал, говорил, давай выйдем. Тогда вмешалась охрана. Диму вывели из кафе. Он бегал по улице и телескопической дубинкой лупил по деревьям, асфальту. Где-то примерно в 4:45 утра Юра засобирался. Но говорит: "Меня там на улице будут ждать. Что делать?" Друг, который был рядом, предложил: "Давай вызовем такси". Дима и его дружки на улице у входа ждали Юру. Юра Булат вместе с товарищем направились к выходу. Друг на ходу набирал номер такси. Но едва они вышли, на Юру накинулись и начали избивать. Юра отбивался хорошо. Пару профессиональных ударов боксера он успел нанести. Тогда двое его схватили за руки, а третий достал нож и перерезал Юре сонную артерию. Это все произошло очень быстро. Один парень хотел разнять драку, но не успел…", - сообщил очевидец.

Как сообщили в полиции, всее подозреваемые уже задержаны и это действительно члены известной группировки в Славутиче, которые держат в страхе весь город. Все заявления об избиения, которые были ранее, пострадавшие забирали самостоятельно и обвинения им не предъявляли.

Единственное дело, которое дошло до суда – это стрельба по депутату горсовета Гладченко. Брать Х. из банды покушались на его жизнь, но к счастью он выжил.

Дело об убийстве Юрия Булата уже под контролем местных депутатов, а также информация донесена до высших чиновников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в день выборов в Славутиче зверски убили мужчину.

А также рассказывали о том, что стали известны детали резонансного убийства в Славутиче.