Убийство Дарьи Лукьяненко: тело ребенка могли хранить в морозилке

Жуткое убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области напугало жителей Украины. Молодой парень, который знал девочку, заманил ее в дом, а там набросился на нее и попытался изнасиловать. Дарья Лукьяненко начала отбиваться и это стоило ей жизни, пишут "Факты".

Девочку искали почти шесть дней и в доме подозреваемого трижды проводили обыск и только в третий раз обнаружили тело Дарьи. Среди жителей Ивановки ходят различные версии, и они говорят, что тело девочки сначала прятали в холодильнике, а только после этого убийца бросил его в выгребную яму. Именно поэтому первый и второй обыск в доме Тарасовых ничего не дал.

Дарью Лукьяненко хоронили в закрытом гробу (УНИАН)

Соседка Марии Тарасовой, матери подозреваемого, рассказала о разговоре, который произошел еще во время поисков девочки.

"Я тете Маше верила, поддерживала ее, когда она говорила, что сына пытаются оболгать. Она еще мне сказала: "Если он убил, то куда бы спрятал труп?" - а я отвечаю: "Как куда?! В морозилку". Ведь рядом с жилым домом Тарасовых имеется склад для товара… Тогда тетя Маша замолчала, а после паузы сказала: "Ой, у нас не работают морозилки, только холодильник", - рассказала жительница Ивановки Ольга.

Она уточнила, что в тот день семья Тарасовых получила мясо и хранили они его, естественно, в морозильной камере.

"Подумалось: не мог ли Николай Тарасов сначала спрятать тело девочки в холодильник? А потом сам или с помощью родителей выбросил его в канализацию? Может, поэтому оно сохранилось?", - добавила Ольга.

Дарью Лукьяненко хоронили в закрытом гробу, так как тело уже разложилось из-за сильной жары.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тарасов на видео рассказал, что сделал с 11-летней Дашей.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали точную причину смерти 11-летней Даши.