Убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемый содержится в комфортных условиях

Судебное заседание по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области состоялось в среду, 11 декабря в Раздельнянском районном суде. В ходе заседания было рассмотрено ходатайство о продлении содержании под стражей подозреваемого 22-летнего Николая Тарасова. Он обвиняется в зверском убийстве девочке и издевательствах над ее телом.

Представитель стороны обвинения отметил, что Тарасова стоит оставить под стражей, так как на свободе он может оказывать влияние на свидетелей, особенно после своих заявлений о невиновности. Прокурор не исключил также того, что Тарасов может попытаться скрыться от правосудия.

"Кроме того, велик риск, что обвиняемый может скрыться, так как у него нет своей семьи и конкретного места работы", - объяснил прокурор Александр Коваль.

Отец 11-летней Дарьи Лукьяненко, который был признан потерпевшим, подал ходатайство о том, чтобы Тарасова перевели в СИЗО Одессы, так как до рассмотрения дела он находился слишком в комфортных условиях.

"В настоящее время Тарасов пребывает в королевских условиях – одиночной камере изолятора временного содержания. Полагаю, он должен ощутить все тяготы пребывания в СИЗО: общая камера – с распорядком дня и трудовой повинностью. Тем более, что это предусмотрено действующим законодательством", - сказал адвокат семьи Лукьяненко.

Коллегия судей постановила продлить срок ареста Тарасову на два месяца, до 8 февраля, а также – перевести его в Одесский следственный изолятор. Следующее заседание назначено на 9 января 2020 года.