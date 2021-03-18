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Убийство 7-летней Маши: в полиции рассказали о зверствах подозреваемого

Автор: Светлана Мащенко

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области 62-летний Николай совершил ряд жестоких преступлений ранее, а также интересовался детской порнографией.

Об этом рассказал Facebook Начальник ГУ НП в Херсонской области Александр Прокудин.

Прокудин пишет, что никакие манипуляции на тему "повесили преступление" не имеют места, ведь, мол "результаты экспертизы анонсировали 17 марта, а подозреваемого объявили раньше".

"Действительно, некоторые экспертизы были сделаны раньше, потому что мы выходили с ходатайством к руководству Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы ускорить установленную очередь экспертиз из-за страшного преступления против ребенка..." - пишет чиновник.

По словам начальника полиции области, 62-летний подозреваемый по имени Николай ранее совершил четыре преступления. Одно из них, произошедшее в 2000 году, - с особой жестокостью.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения инородного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения", - привел Прокудин выдержка из приговора суда.

К тому же в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детским порно.

А женщины в селе Счастливое неоднократно жаловались на его поведение, но в последний момент отказывались, потому что "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".

Напомним, что тело семилетней Машеньки Борисовой было найдено в полуразрушенном сарае в селе Счастливое Херсонской области 11 марта неподалеку от места, где жила девочка. Ребенка разыскивали с 7-го числа.

Подозреваемый в убийстве рассказал, как прятал тело девочки, а генетическая экспертиза доказывает его причастность к смерти Маши.

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