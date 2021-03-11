Убийство 7-летней Маши Борисовой под Херсоном: стали известны детали трагедии

"Могу точно сказать, что этот недостроенный сарай мы накануне несколько раз осматривали. Тела девочки там не было. Оно появилось лишь сегодня, 11 марта. Вероятнее всего, тело подбросили сегодня утром или ночью. Местный житель увидел подозрительный мешок в недостроенном сарае и вызвал полицию", - рассказал источник в полиции.

Кроме того, на шее у девочки обнаружили следы, характерные для удушения. Машенька была в той же одежде, в которой она исчезла 7 марта.

"Сейчас будет назначен ряд экспертиз. Мы не исключаем, что могло иметь место сексуальное насилие. Подозреваемый пока не задержан. Но от хозпостройки наши поисковые собаки уверенно взяли след и привели к одному из домов в селе Счастливое. К какому именно дому, сказать не могу. Пока это тайна следствия. Возможно, скоро будет официальное сообщение", - добавил источник.

Как добавил корреспондент ТСН, тело девочки было найдено на той же улице, где Маша жила с родителями. Мешок, в котором девочку нашли, был белым и полиэтиленовым, крепко завязанным.

Родителям Маши уже сообщили о гибели ребенка. Территория огорожена, на месте работают криминалисты и эксперты. В полиции предположили, что девочку где-то удерживали или прятали ее тело, а 11 марта подбросили. Данную хозяйственную постройку осматривали несколько раз – и полиция, и волонтеры.