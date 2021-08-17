Убийство 6-летней девочки под Харьковом: обвиняемый подросток рассказал подробности

В конце июля Украину всколыхнула страшная новость об убийстве и изнасиловании 6-летней Мирославы в пгт Старый Салтов Харьковской области. Малышке нанесли многочисленное число ударов тупым предметом, а тело оставили в заброшенном здании. В ее смерти подозревается ее 13-летний сосед Богдан.

Парень рассказал о вечере, когда произошла трагедия. Аудиозапись его разговора с сестрами обнародовали в эфире передачи " Говорит Украина " на телеканале "Украина".

Богдан рассказал по телефону о взрослом мужчине на мотоцикле, который попросил привести Мирославу к заброшенной пекарне. Богдан сказал сестрам, что тот ему не угрожал, но якобы пообещал разобраться с девочкой, которая "доставала" подростка.

"Она всех во дворе достала", - сказал школьник.

Убитая 6-летняя Мирослава

Отвечая на вопрос одной из сестер, предлагал ли мужчина убить Мирославу, Богдан ответил утвердительно. При этом добавил, что втроем их никто не видел, поскольку мужчина ждал их на месте преступления.

Соседи говорят, что во время поисков девочки, Богдан пытался увести группу, которая занималась поиском девочки, от места нахождения тела ребенка.

Мать мальчика все отрицает и говорит, что без взрослых там не обошлось.

"Я не верю, что это мой сын сделал. И сердце мое чувствует, что это не он. Я боюсь самосуда. Пожалуйста, найдите настоящего убийцу",- говорит мама подозреваемого подростка.

Подозреваемый 13-летний Богдан

Семья мальчика рассказала о двух мужчинах, которые, по их мнению, могут быть причастны к убийству Мирославы. Они оба отбывали наказание в колонии и недавно вышли на свободу.

Один из мужчин был осужден за изнасилование малолетней родственницы, а второй - периодически заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

Полиция их уже допросила, но официально обвиняемым в этом деле считается только 13-летний подросток.

Мама 6-летней Мирославы рассказала, что неофициально судмедэксперты сообщили родным, что девочку изнасиловали, но результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

Когда исчезла Мирослава

Мама сообщила об исчезновении дочери 28 июля. Девочка вышла в 6 часов вечера погулять во двор. При этом последний раз ее видели с соседским мальчиком Богданом. Больше она домой не вернулась.