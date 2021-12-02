Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летнему подростку выбрали меру пресечения

В Харьковской области суд избрал меру пресечения 13-летнему подростку, которого признали виновным в убийстве 6-летней Мирославы в поселке Старый Салтов. Парня на 3 года отправили в учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.
Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.
Стоит отметить, что парень свою вину признал частично. В прокуратуре заявили, что из-за того, что подсудимый слишком мал для криминальной ответственности и это максимальное наказание, которое может быть в таком возрасте.
Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 2021 года 13-летний подросток убил 6-летнюю девочку, которая жила с ним в одном доме.
6-летняя Мирослава
Полиция обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении с признаками насильственной смерти. На теле девочки были ссадины, также диагностирована травма головы.
Напомним, что семья Мирославы подала иск к семье подозреваемого 13-летнего подростка, а также отдельно в государственные органы, от которых требуют 100 миллионов гривен моральной компенсации.
Убитые горем родители девочки считают, что к трагедии привело бездействие должностных лиц. Речь идет о местных органах самоуправления, полицейских, работников образования, социальных служб.