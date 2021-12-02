Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летнему подростку выбрали меру пресечения

Стоит отметить, что парень свою вину признал частично. В прокуратуре заявили, что из-за того, что подсудимый слишком мал для криминальной ответственности и это максимальное наказание, которое может быть в таком возрасте.

Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 2021 года 13-летний подросток убил 6-летнюю девочку, которая жила с ним в одном доме.

6-летняя Мирослава

Полиция обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении с признаками насильственной смерти. На теле девочки были ссадины, также диагностирована травма головы.