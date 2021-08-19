Убийство 16-летней девушки под Кропивницким: появились новые детали

Жителей Кетрисановки Кировоградской области шокировало убийство 16-летней Виктории Макаренко , тело которой нашли в заброшенном колодце в двух километрах от ее дома.

У местных жителей есть свои версии случившегося, и они готовы вершить самосуд над виновниками смерти девушки, сообщает " Точка доступа ".

"Я ничего не знаю, мне никто ничего не говорит. О том, что ее нашли, я от чужих людей узнал, побежал туда, меня там бросило... Одиннадцать, в половине 12-ю она дома была всегда, говорила, что у нее все хорошо. Не представляю, что могло произойти", - рассказал Евгений, отец Виктории.

Он отметил, что в последнее время дочь подружилась со старшей девушкой. Но так, как ее родители любят выпить, то он просил Вику не ходить к ним, но она не слушалась.

Виктория Макаренко (фото: kg.npu.gov.ua)

Ночью ребенок ушел из дома впервые. При этом никто не слышал, как она вышла.

"Мы легли спать, у нас дом такой, что мы не слышали, как она вышла. В три ночи встала - дверь открыта, ее нет. Сказала мужу, что нет Вики. Пошли к ее подруге Насте. Там было темно. Муж сказал, что, может, они легли спать, и она утром придет", - говорит мачеха девушки Оксана.

Но утром никто не пришел. Они пошли к ее подруге. Девушки там тоже не оказалось.

По словам Оксаны, накануне Виктория, просила разрешения пойти к Насте, но женщина ее не пустила, поскольку ее подруга встречается с парнем и девушка была бы там лишней.

Кого подозревают в убийстве

Мачеха заявила, что никогда раньше не слышала, чтобы Вика с кем-нибудь ссорилась, или ее кто-нибудь обижал. Но вот после ее исчезновения узнала, что она встречалась с одним парнем по имени Влад пока он не начал ее домогаться. Девушка везде его заблокировала.

"Настя звонила ей, она немного ниже нас на квартире жила, и говорила, что с Владиком гуляла до пяти утра в этом доме. А у них был скандал, люди говорили, что они скандалили в тот день, в субботу. Здесь парень был Настин второй уже, и они поскандалили. Может, Вика их поссорила, может, поэтому ее и убили", - предполагает женщина.

Отец Вики Евгений заявил, что Влада не знает и никогда не видел. Но в субботу с его мобильного телефона дочь звонила на номер этого парня. Разговор длился несколько секунд.

Дом Виктории Макаренко (фото: suspilne.media)

Мужчина считает, что его дочь вышла из дома, потому что кто-то ей позвонил.

Бабушка Влада рассказала, что не верит, в то, что ее 16-летний внук мог совершить убийство. Его сейчас забрала полиция на допрос.

"Внук говорит, что вместе сидели где-то, а куда она потом делась, он не знает. Клуба нет, ходят туда в магазин, в библиотеку гулять. Не верю, что он мог такое сделать, он такой хороший, работящий", - заявила женщина.

По ее словам, парень никогда не гулял допоздна, в день, когда произошло убийство, 14 августа, домой вернулся в 23:30.

Люди ничего не слышали

Анатолий живет рядом с этим жутким местом. Говорит, что ничего подозрительного в тот день не заметил.

"Вечером никаких компаний не видел, а ночью ничего не слышал. Мы дом побелили, отметили это и легли отдыхать, все", - заявил мужчина.

Заброшенный колодец (фото: dostyp.com.ua)

Что говорит полиция

Правоохранители отметили, что заброшенный колодец, в котором нашли девушку был глубиной около 5 метров. При этом его пытались скрыть, прикидав ветвями и травой.

Полиция также устанавливает все контакты, с которыми общалась убитая.