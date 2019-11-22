Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: в полиции сделали важное заявление (видео)

Обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко под Одессой Николая Тарасова уже направлен в суд. Как передали в отделе коммуникации полиции Одесской области 22 ноября, 22-летнему задержанному было предъявлено подозрение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

Правоохранители уточнили, что речь идет о ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 4 п.2 ст.152 (покушение на изнасилование), ч 2 п.2 п.10 ст. 115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием), ст. 297 (надругательство над телом) УК.

По словам начальника полиции области Олега Беха, в ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз.

Собранных доказательств достаточно, чтобы доказать вину обвиняемого, отметил он.

Подозреваемый Николай Тарасов (Фото: odessa.online)

Теперь точку в деле о резонансном убийстве в поселке Ивановка поставит суд.

Ранее Тарасов прошел психиатрическую экспертизу.

22-летний злоумышленник в июне выкрал Дашу среди белого дня, закрыл в доме, убил, а тело сбросил в выгребную яму, где ее обнаружили только через неделю. Поисковая операция проводилась на земле, с воздуха и под водой, и продолжалась почти неделю. Подозреваемого - односельчанина и соседа девочки - арестовали 21 июня без права внесения залога.

Даша Лукьяненко (Фото: facebook.com)

Прокурор Одесской области заявил, что для Тарасова будут требовать наивысшей меры наказания - пожизненного заключения.

Зверское преступление вызвало в обществе огромный резонанс. Украинцы массово подписывали петицию против педофилов, которую уже даже называют в честь погибшей 11-летней девочки, и 22 июня документ собрал необходимое количество поддержки 25 тысяч голосов.

Впрочем, президент Владимир Зеленский законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады) об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию, ветировал, а парламент 3 октября отклонил.

Видео: Досудебное расследование в деле об убийстве Даши Лукьяненко завершено