Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: в суде сделали важное заявление

Убийство Даши Лукьяненко произошло 13 июня 2019 года и взбудоражило всю общественность. Суд взял под стражу 22-летнего подозреваемого Николая Тарасова. Теперь суд продлил его срок содержания под стражей на 60 суток.

В течение двух месяцев Тарасов будет находиться в общей камере СИЗО до 26 марта 2020 года. Кроме того, он не имеет права выйти из СИЗО под залог.

Сторона обвинения также подала ходатайство о назначении обвинительного акта к судебному разбирательству и его непосредственного проведения в закрытом режиме.

Подозреваемый Николай Тарасов (Фото: odessa.online)

Несмотря на то, что представитель потерпевшего и обвиняемый просили об открытом судебном заседании, дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 6 февраля 2020 года.

Пропавшую Дарью Лукьяненко искали 6 дней всем поселком Ивановка Одесской области. Тело девочки было обнаружено 19 июня в выгребной яме. Подозреваемым в убийстве оказался сосед Дарьи, который также помогал в поисках девочки после ее пропажи.

Дарья Лукьяненко (фото: facebook.com)

По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, полиция считает, что основной мотив убийства - сексуальный. Тарасов набросился на Дашу сразу же, как похитил ее. Парень рассказал, что снял с девочки одежду, ее тело выбросил в выгребную яму, а одежду сжег.