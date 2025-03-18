Убивство Кеннеді. Як сучасні технології могли б розкрити один із найзагадковіших злочинів ХХ століття

Вбивство президента Джона Ф. Кеннеді - одна з найбільш значущих і спірних подій в історії США. Незважаючи на проведене розслідування, багато питань залишаються без відповіді. Однак якби вбивство сталося сьогодні, сучасні технології значно змінили б спосіб розслідування цієї справи.

РБК-Україна (проект Styler) у матеріалі розповідає, як сучасні технології могли б розкрити нові факти у вбивстві Джона Ф. Кеннеді.

Хто такий Джон Кеннеді

Джон Фіцджеральд Кеннеді, 35-й президент США, був одним із найбільш харизматичних і відомих лідерів в історії Америки. Його обрання 1960 року стало знаковою подією, символізуючи нові можливості та ідеї для країни, а його політика зачепила найважливіші питання, як-от холодна війна, цивільні права і космічні перегони. Увечері 22 листопада 1963 року, під час поїздки по Далласу, штат Техас, Джона Кеннеді смертельно поранили пострілами, коли його кортеж проїжджав центром міста.

Питання про обставини його вбивства та особу вбивці залишаються актуальними й донині. Лі Гарві Освальд був заарештований і звинувачений у скоєнні вбивства, проте він був убитий ще до того, як встиг постати перед судом, що породило безліч теорій змови.

Джон Кеннеді зі своєю дружиною в лімузині за кілька хвилин до вбивства (фото: Getty Images)

Роль цифрової судової експертизи та ШІ в аналізі доказів

Одним із ключових способів, як сучасні технології можуть допомогти в розслідуванні вбивства Кеннеді, є використання цифрової судової експертизи. У 1960-х роках докази, такі як фотографії, аудіозаписи та відеозаписи, були обмежені. Але сьогодні слідчі можуть використовувати такі інструменти, як штучний інтелект (ШІ) і машинне навчання, щоб вивчити кожен фрагмент цифрових доказів набагато детальніше.

Один із важливих елементів доказу вбивства - фільм Запрудера, який зафіксував момент пострілу в Кеннеді. У 1960-х роках експерти повинні були покладатися на аналогову якість фільму, а аналіз у сповільненому режимі часто залишав місце для суперечок. Сьогодні методи поліпшення зображення, засновані на ШІ, як-от алгоритми суперроздільної здатності, можуть значно поліпшити чіткість кадру, розкриваючи більше деталей, як-от точне місце розташування і рухи ключових фігур на місці події.

Технологію розпізнавання облич могли б використати для аналізу інших людей на кадрах, допомагаючи ідентифікувати тих, хто перебував поруч із президентом, можливо, даючи нові підказки про події, що передують вбивству.

Стрічка Запрудера - найдокладніша зі збережених зйомок вбивства Кеннеді (фото: Wikimedia)

Супутникова та дронова розвідка

Ще одним важливим досягненням є розвиток супутникових технологій і безпілотних літальних апаратів (дронів). У 1963 році супутники існували, але перебували на початковій стадії розвитку, а дронів для спостереження не було.

Сьогодні, однак, супутники надають зображення з високою роздільною здатністю, які можуть захоплювати величезні обсяги даних, як-от точне місце розташування стрільців або автомобілів у районі події.

Лі Гарві Освальд під час переведення до в'язниці (фото: Getty Images)

Крім того, дрони можуть надати новий погляд на вбивство. Розвідувальні дрони з камерами та інфрачервоними сенсорами можуть бути використані для моніторингу території навколо Ділі Плази, дозволяючи сучасним слідчим аналізувати місце злочину з різних кутів.

Геопросторовий аналіз даних, отриманий від супутникових знімків, може бути використаний для точної вказівки місцеположень, таких як кут, з якого Лі Гарві Освальд, як стверджується, вистрілив з будівлі Техаського шкільного книгосховища.

Вид із Техаського шкільного книгосховища (фото: The Portal to Texas History)

Великі дані та краудсорсинг інформації

В епоху інтернету і великих даних поширення правдивої інформації та дезінформації стало невід'ємною частиною повсякденного життя. Якби вбивство Кеннеді сталося сьогодні, терміновість соціальних мереж відіграла б важливу роль у формуванні розслідування.

Краудсорсинг міг би надати ключову інформацію, яка інакше могла б бути упущена. Громадяни зі смартфонами могли б завантажувати відео, фотографії та свідчення очевидців на такі платформи, як Х (Twitter), YouTube і TikTok, надаючи оновлення в реальному часі про події, що розгортаються.

Крім анекдотичних свідчень (твердження, що ґрунтується на випадках, епізодах з особистого життя або невідтворюваних досвідчених даних), аналітика великих даних може бути використана для сканування тисяч джерел інформації. Сьогодні слідчі можуть досліджувати мільйони документів, включно з онлайн-архівами новин і цифровими записами, за допомогою передових алгоритмів для виявлення закономірностей, тенденцій і можливо прихованих доказів.

Аналіз настроїв також може бути використаний для оцінки громадської думки та реакцій у реальному часі, що дасть глибше розуміння можливих мотивів і національного впливу подій.

Сучасний судовий аналіз і балістична технологія

Технології судової експертизи значно просунулися з 1960-х років. У 1963 році розслідування сильно залежало від показань свідків і фізичних доказів, включно з осколками куль.

Сьогодні слідчі мали б доступ до передових балістичних технологій аналізу, включно з 3D-скануванням лазером і базами даних для ідентифікації зброї, які можуть точніше простежити траєкторію куль, що вбили Кеннеді і поранили губернатора Техасу Джона Конналлі.

Наприклад, з використанням 3D-реконструкцій місця злочину слідчі могли б точніше моделювати кути і позиції, з яких, як припускають, Освальд здійснив постріли. Потужне балістичне програмне забезпечення могло б бути використане для аналізу траєкторій куль, що допомогло б підтвердити, чи був залучений другий стрілець - питання, яке підживлює теорії змови протягом десятиліть.

Аналіз мікродеталей і рентгенівську технологію також можна було б використати для детальнішого вивчення осколків куль, що, можливо, дало б змогу з'ясувати, чи були вони вистрілені з однієї й тієї самої зброї.

Гвинтівка Carcano калібру 6,5 мм, що належала Лі Гарві Освальду (фото: Wikimedia)

Покращений доступ до державних документів та обмін даними

Національний архів та інші державні агентства могли б використовувати технології блокчейн для забезпечення безпеки та відстежуваності документів, а також надання незмінного обліку часу та способу доступу до файлів. Такі системи запобігли б маніпуляціям і забезпечили б розслідування на найвищому рівні чесності.

Однією з найбільш інтригуючих можливостей є інтеграція передових пошукових систем, які могли б дозволити слідчим легко шукати через величезні бази даних архівної інформації, як-от урядові звіти, військові документи та матеріали розвідувальних агентств. Це значно прискорило б процес ідентифікації відсутніх документів і вирішення невідповідностей в офіційних звітах.

Досягнення в галузі правових та етичних розслідувань

Одним із найбільших досягнень сучасності в галузі правових і кримінальних розслідувань є розробка протоколів кібербезпеки, які дають змогу збирати та зберігати цифрові докази без ризику їхнього підроблення або злому. Це допомогло б зберегти цілісність будь-яких документів або цифрових файлів, пов'язаних з вбивством.

Експерти з кібербезпеки могли б бути залучені для забезпечення того, щоб усі дані розслідування зберігалися надійно і були доступні тільки авторизованому персоналу.

Крім того, у сучасному взаємопов'язаному світі міжнародне співробітництво між правоохоронними органами, такими як ФБР, ЦРУ та Інтерпол, стало набагато простішим, ніж у 1960-х роках. Такий спільний підхід міг би призвести до більш ефективних розслідувань і можливості відстежувати зачіпки в різних частинах світу.

Сучасна глобалізована мережа експертів і ресурсів, імовірно, спростила б розслідування можливих міжнародних зв'язків, пов'язаних з убивством.

Статуя Джона Кеннеді в Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді (фото: The Kennedy Center)

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