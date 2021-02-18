Убивать вирусу не выгодно: доктор рассказал, почему мутирует COVID-19 и опасно ли это

Доктор рассказал, что все живое на земле постоянно мутирует, как и человек.С COVID-19 точно такая же история. Он побеждается иммунной системой и поэтому должен постоянно меняться, чтобы подольше находиться в человеке и размножаться.

"COVID-19 сейчас повсеместно побеждается иммунной системой человека. Шансов на жизнь у него остается очень мало. Население целого земного шара в своем подавляющем большинстве переболевает легко, быстро, часто вообще бессимптомно. А есть прослойка населения, которая вообще не болеет. Потому вирус вынужден мутировать. И будет мутировать бесконечно. Зачем? Чтобы лучше обманывать нашу иммунную систему и подольше находиться в человеке. Но убивать человека вирусу не выгодно. Потому, что приведет к прерыванию цепи заражений и последующему исчезновению вируса из человеческой популяции", - написал Дубровский.

Медик отмечает, что тяжелые формы COVID-19 связаны не с прямым действием вируса, а возможны из-за особенностей человеческого организма и накопленными хроническими заболеваниями.

По словам доктора, человечество не должно бояться новых форм коронавируса, ведь ничего такого страшного не происходит.

"Да, с одной стороны это создает нам трудности. Потому, что вирус не исчезает из популяции навсегда. Пожизненного иммунитета против респираторных вирусов не формируется. Через некоторое время (по аналогии с вирусом гриппа – несколько лет) человек снова может заболеть. Наша иммунная система учится бороться с ковидом. И таким образом тренируется. Но новые мутации будут стремиться обойти защитные барьеры и заразить человека. Это общие закономерности отношения человека и окружающего его мира. Мы не живем в стерильной среде", - подчеркивает врач.

Дубровский еще раз напоминает, что в мутациях вируса ничего страшного нет, они не делают COVID-19 более сильным и опасным.