Убивает коронавирус на поверхностях: ученые сделали новое открытие

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые создали средство, которое может убить коронавирус на любых поверхностях

Коронавирус в Украине и мире поразил уже более 3 миллионов человек. От нового заболевания скончалось более 211 тысяч человек. Ученые всего мира занимаются исследованиями в отношении COVID-19, чтобы выяснить его воздействие на человеческий организм и найти вакцину.

Огромный прорыв совершили исследователи из университета Гонконга. Ученые разработали новое антимикробное покрытие, которое уничтожает все вирусы, микробы, в том числе и коронавирус.

Это покрытие было создано в виде аэрозоля, который можно распылять на любые поверхности для уничтожения вирусов. Длительность воздействия – 90 дней. Рабочее название покрытие получило МАР-1, и основная цель исследователей была в уничтожении коронавируса на поверхностях стекла, металлов, пластика, кожи и ткани.

Как рассказали ученые, действие этого суперантисептика длится намного дольше других дезинфицирующих средств, которые содержат спирт или отбеливатель. Это покрытие опирается на термочувствительные полимеры, которые реагируют на загрязнение от прикосновений и капель. Использовать его можно будет в любых общественных местах, обрабатывать ручки дверей, кнопки лифта и многое другое.

Сейчас суперантисептик проходит клинические испытания и по словам ученых, в магазинах Гонконга он появится в мае. Покрытие уже было опробовано на различных поверхностях в торговых центрах, в церквях, школах и спортивных центрах. По словам исследователей, ингредиенты суперантисептика абсолютно не токсичны.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что инфекционист из Киева высказалась о необратимых последствиях COVID-19.